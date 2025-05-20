Геронтократія Кремля стає перепоною для прийняття адекватних рішень, - британська розвідка

Більшість високопосадовців Росії старші за середню тривалість життя чоловіків у країні, що становить 68 років. Зокрема, Путіну - 72 роки. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Шойгу, який є близьким соратником Путіна, отримав продовження військового контракту до 2030 року, коли йому виповниться 75 років.

Британські аналітики припускають, що Путін зберігає на посадах відданих союзників, щоб забезпечити стабільність режиму та свою політичну виживаність. Однак це викликає невдоволення серед молодших, амбітних лідерів, а також підриває ефективність управлінських рішень.

"Росія дедалі більше схожа на геронтократію, де старші керівники значно перевищують вікову норму. Це створює ситуацію, коли рішення приймають не найздібніші, а ті, хто вже давно продемонстрував свою лояльність авторитарному режиму Путіна, що веде до зниження результативності управлінських процесів ", — йдеться у зведенні. Це обмежує розвиток країни і знижує результативність політичних рішень.