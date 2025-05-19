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Суспiльство

Трьох чоловіків з Бучі, які співпрацювали з окупантами, відпускають під заставу у понад 900 тис. грн - ЗМІ

Трьох чоловіків з Бучі, які співпрацювали з окупантами, відпускають під заставу у понад 900 тис. грн - ЗМІ

Києво-Святошинський районний суд Київської області 25 березня 2025 року обрав запобіжний захід для трьох мешканців Михайлівки-Рубежівки Бучанського району: тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 908 400 гривень для кожного. Їх судять за співпрацю з ворогом під час окупації.

Про це повідомила правозахисна ініціатива "Правотворець", інформує Цензор.НЕТ.

Так, у березні 2022 року, під час окупації Михайлівки-Рубежівки (Бучанський район, Київщина), троє місцевих мешканців — Володимир Узбек, Стефан Слабинський та Андрій Олифієць — за даними слідства:

  • співпрацювали з російськими військовими;
  • передавали окупантам награбоване майно;
  • надавали ворогу у користування викрадені автомобілі (Toyota Rav4, Jaguar);
  • використовували ці авто для перевезення зброї та боєприпасів;
  • застосовували насильство до місцевих, які не погоджувалися співпрацювати з армією РФ.

Усіх трьох обвинувачено за статтями:

  • ч.2 ст. 111 КК України — державна зрада;
  • ч.3 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортом;
  • ч.2 ст. 125 — нанесення тілесних ушкоджень.

25 березня 2025 року суд (головуючий суддя — Олександр Гришко) ухвалив рішення, яке суперечить здоровому глузду і вимогам закону: запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було збережено, але з альтернативою — застава по 908 400 грн для кожного з обвинувачених.

Як зазначають, у "Правотворці", в умовах воєнного стану відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України можливість виходу під заставу обвинувачених у держзраді має бути виключена.

Крім того, учасники процесу фіксують низку дій, які свідчать про навмисне послаблення сторони обвинувачення:

  • прокурор не підтримував активної позиції в суді — не ставив запитань, не коментував ризики;
  • відмовився долучити фотодоказ, попри пряме зауваження суду, і згодом це фото опинилося в обвинувачених;
  • неформально вітався і спілкувався з обвинуваченими;
  • публічно заявляв, що не бачить у їхніх діях складу держзради, що суперечить його ж обвинувальному акту.

"Це — не просто судова помилка. Це прецедент, який легалізує схеми виходу колаборантів на волю за гроші. Під час повномасштабної війни, коли частина України досі перебуває під окупацією, звільнення обвинувачених у держзраді за 900 тисяч гривень — це не лише правова, а й моральна катастрофа", - наголошують у "Правотворці".

Правозахисники вимагають, зокрема, розслідування витоку матеріалів справи до сторони обвинувачення.

 Автор: Самбаді

Теги:

суддержзрада
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