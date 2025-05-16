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Війна

Ватикан запропонував надати майданчик для зустрічі Путіна і Зеленського

Ватикан запропонував надати майданчик для зустрічі Путіна і Зеленського

Новий Папа Римський Лев XIV готовий надати територію Ватикану для проведення прямої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє італійське видання La Stampa з посиланням на Державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна.

За словами кардинала Пароліна, Ватикан готовий виступити в якості переговорного майданчика, особливо на тлі складної і драматичної ситуації з поточними переговорними процесами. Він зазначив, що Святий Престол сподівався на прогрес у мирному врегулюванні конфлікту, але «замість цього ми знову на початку».

Кардинал наголосив, що Папа Лев XIV прагне сприяти діалогу і готовий «за необхідності надати Ватикан, Святий Престол, для проведення безпосередньої зустрічі між двома сторонами».

Пропозиція Ватикану прозвучала після того, як переговори в інших форматах, зокрема в Стамбулі, не принесли очікуваних результатів. Святий Престол послідовно заявляє про свою готовність робити все можливе для встановлення миру в Україні.

Теги:

ВатиканВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
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