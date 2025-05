ООН вимагає негайного припинення вогню в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш в середу, 14 травня 2025 року, під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні рішуче закликав до негайного та безумовного припинення вогню в Україні.

"Я знову закликаю до негайного і безумовного перемир’я в Україні для відкриття шляху до справедливого миру, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві, з повагою до територіальної цілісності України", – наголосив Гутерреш.

Глава ООН підкреслив, що припинення бойових дій є критично важливим кроком для подальшого просування до встановлення миру, який відповідатиме fundamental principles of the United Nations and uphold Ukraine's sovereignty and territorial integrity.

Також під час пресконференції Гутерреш торкнувся ситуації у Секторі Гази, зазначивши необхідність якнайшвидшого звільнення всіх заручників, забезпечення безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та негайного припинення бойових дій з метою досягнення вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Генеральний секретар висловив глибоку вдячність Німеччині за її провідну роль у миротворчих зусиллях, наданні гуманітарної допомоги та боротьбі зі змінами клімату. Він охарактеризував Німеччину як "опору багатосторонності, сильного партнера ООН, голосу миру і захисника прав людини".

Коментуючи питання скорочення внесків до бюджету ООН з боку США, які є найбільшим донором Організації, Гутерреш зазначив: "Ми не припинимо працювати. Ми станемо ефективнішими, організація буде компактнішою, але наш обов’язок – залишатися поруч із тими, хто потребує допомоги найбільше".

Візит Антоніу Гутерреша до Берліна був пов'язаний, зокрема, з його участю у міністерській конференції ООН з підтримання миру, що відбулася 13-14 травня. На пресконференції за підсумками цієї конференції Генсек ООН також наголосив на важливості припинення вогню як передумови для досягнення справедливого миру в Україні.