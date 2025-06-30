Доповідь ООН про Оленівку: РФ спланувала та здійснила атаку

Внутрішній аналіз ООН підтвердив, що масове вбивство українських військовополонених у колонії під Оленівкою в липні 2022 року було ретельно спланованим злочином Росії.

Про це йдеться у змістовному матеріалі, нещодавно опублікованому групою експертів ООН, де наведені докази підготовки та здійснення теракту російськими військовими, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними доповіді, російська сторона використала для атаки власні зброю та боєприпаси, а також організувала та здійснила напад із метою знищення українських військовополонених. Документ детально описує планування злочину, перебіг слідчих дій з боку Росії, України та самої ООН, а також містить рекомендації для України щодо подальших дій.

ForUA.com нагадує, що в ніч із 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху у Волноваській колонії №120 біля Оленівки загинуло понад 50 українських полонених, ще близько 130 отримали поранення. Одразу після трагедії Росія звинуватила Україну, заявивши про нібито удар ракетою HIMARS, однак вже через рік ООН спростувала ці звинувачення.

Попри наявні докази, ООН до цього часу офіційно не висувала звинувачень проти Росії у цьому злочині. Однак новий аналіз вперше називає речі своїми іменами та чітко вказує на відповідальність РФ. Українська сторона наполягає на подальшому розслідуванні та покаранні винних.