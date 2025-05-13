Понад 1 мільярд гривень викрали шахраї із банківських карток українців у 2024 році

Порівняно з 2023 роком ситуація значно погіршилася, - зазначили в НБУ. Середня сума крадіжки минулого року зросла з 3,1 тис. грн до 4,8 тис. грн. Загальна сума втрат збільшилася на 37%.

Кількість карткових транзакцій в Україні зросла на 8%, що, на думку НБУ, створило сприятливі умови для активізації зловмисників.

Абсолютна більшість шахрайських операцій — 83% — здійснюється через інтернет, тобто онлайн:

- підроблені сайти;

- фейкові листи та повідомлення;

- злочини у соцмережах та месенджерах.

Лише 17% інцидентів сталися через банкомати, POS-термінали та інші фізичні пристрої.

Зловмисники представляються працівниками державних органів (Мінсоцполітики, «Дія», ООН) та просять надати реквізити карток нібито для отримання виплат.

Також шахраї створюють імітацію популярних сайтів, де користувачі вводять свої особисті дані та реквізити:

Фейкові благодійні фонди

Псевдоволонтери просять пожертви на допомогу військовим або пораненим, але кошти йдуть не за призначенням.

Шантаж та психологічний тиск

Людей лякають історіями про аварії чи госпіталізацію родичів, вимагаючи термінового «переводу грошей».

Злом пристроїв

Хакери отримують контроль над смартфонами або комп’ютерами жертв, входять у банківські додатки, знімають кошти або навіть оформляють кредити.

Банкіри рекомендують увімкнути двофакторну автентифікацію в додатках і банкінгу, використовувати окрему картку для онлайн-платежів із мінімальним балансом, і не відповідати на дзвінки з невідомих номерів, які просять особисту або банківську інформацію.