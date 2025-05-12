Найпоширеніші схеми шахрайства з картками: в НБУ розповіли, як діють аферисти

В Україні зменшилася кількість шахрайських атак із банківськими картками, але суми втрат зросли. Про це свідчить статистика Національного банку України за 2024 рік, повідомляє НБУ.

З неї ж витікає, що більшість випадків шахрайства стали можливими, бо жертви самі розкрили свої дані.

Як працюють шахраї

У 84% випадків злочинці просто вмовили людину передати реквізити картки, пароль до інтернет-банкінгу або код із SMS. Це називається соціальна інженерія, і саме вона залишається найнебезпечнішим методом шахрайства.

Ось найпоширеніші сценарії:

Ваша картка заблокована – дзвінок нібито з банку з проханням “терміново підтвердити дані”.

Вам надходить грошова допомога/компенсація/виплата – просять ввести дані картки на фішинговому сайті.

Ваш родич у біді – просять переказати кошти на “його” номер.

Продаж у маркетплейсі – покупець надсилає фальшиве посилання для “отримання грошей”, де ви самі вводите всі дані.

Навіть якщо зловмисник діє ввічливо, називає ваше ім’я і точно знає, в якому ви банку, вірити на слово не варто. Справжні банки не просять клієнтів повідомляти паролі та коди підтвердження.

Де найчастіше діють шахраї

Більшість шахрайських операцій – 83% – сталися в мережі, а не в магазинах чи біля банкоматів. При цьому у 93% випадків гроші, втрачені через шахрайство, були вкрадені саме через інтернет.

Середня сума однієї шахрайської операції в онлайні – майже 4,8 тис. грн. Це на 51% більше порівняно з минулим роком.

Як себе захистити

Способи захисту доволі прості і про них постійно нагадують в НБУ. Насамперед нікому не повідомляйте повні дані картки, навіть якщо вам “телефонують із банку”.

Не переходьте за посиланнями з SMS, месенджерів чи e-mail, якщо не впевнені в джерелі. Не вводьте CVV-код на сторонніх сайтах, навіть якщо вам обіцяють “переказ коштів”.

Перевіряйте дзвінки – краще самі зателефонуйте у свій банк. Використовуйте офіційні сервіси для продажів і переказів – маркетплейси зазвичай мають безпечні платформи.

У разі підозрілої активності або втрати пристрою з фінансовим номером – негайно блокуйте картку і звертайтеся до банку та кіберполіції.

У НБУ наголошують, що жодна реальна фінансова ситуація не потребує того, щоб ви негайно передавали свої дані комусь телефоном.