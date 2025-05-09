Мешканців столичної Троєщини очікує тривалий транспортний апокаліпсис

Сьогодні на мосту через Десенку частково обмежать рух транспорту. Протиаварійні ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року, повідомили в КМДА.

У цей період фахівці комунального підприємства здійснюватимуть протиаварійний ремонт автомобільного мосту через Десенку на ділянці протяжністю близько 800 метрів у напрямку станції метро «Почайна».

Рух транспорту обмежать другою, третьою та четвертою смугами в напрямку станції метро «Почайна». Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку Троєщини.

Рух автобусів і тролейбусів з лівого на правий берег зберігатиметься крайньою правою смугою для громадського транспорту.

Нагадаємо: міст через Десенку звели у 1974 році, а останній капітальний ремонт проводили у 2005-му..