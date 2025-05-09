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Столиця

Мешканців столичної Троєщини очікує тривалий транспортний апокаліпсис

Мешканців столичної Троєщини очікує тривалий транспортний апокаліпсис

Сьогодні на мосту через Десенку частково обмежать рух транспорту. Протиаварійні ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року, повідомили в КМДА.

У цей період фахівці комунального підприємства здійснюватимуть протиаварійний ремонт автомобільного мосту через Десенку на ділянці протяжністю близько 800 метрів у напрямку станції метро «Почайна».

Рух транспорту обмежать другою, третьою та четвертою смугами в напрямку станції метро «Почайна». Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку Троєщини.

Рух автобусів і тролейбусів з лівого на правий берег зберігатиметься крайньою правою смугою для громадського транспорту.

Нагадаємо: міст через Десенку звели у 1974 році, а останній капітальний ремонт проводили у 2005-му..
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