Британія завдає руйнівний удар по 'тіньовому флоту' РФ

Рішення Великої Британії запровадити рекордний пакет санкцій проти російського "тіньового флоту" є потужним кроком, спрямованим на підрив фінансування війни Росії проти України.

Ключові моменти:

Масштаб санкцій: Санкції охоплять майже 100 нафтових танкерів, що є найбільшою кількістю суден, проти яких коли-небудь вводила обмеження одна країна.

Санкції охоплять майже 100 нафтових танкерів, що є найбільшою кількістю суден, проти яких коли-небудь вводила обмеження одна країна. Мета санкцій: Основна мета - перешкодити транспортуванню нафти, яке приносить Росії значні доходи, що використовуються для фінансування агресії проти України. З початку 2024 року "тіньовий флот" перевіз вантажів на понад 24 мільярди доларів.

Основна мета - перешкодити транспортуванню нафти, яке приносить Росії значні доходи, що використовуються для фінансування агресії проти України. З початку 2024 року "тіньовий флот" перевіз вантажів на понад 24 мільярди доларів. Загроза інфраструктурі: Окрім фінансової складової, Велика Британія наголошує на загрозі, яку становить "тіньовий флот" для критичної підводної інфраструктури Європи. Ці судна часто не відповідають нормам безпеки, не мають належних навігаційних систем і можуть навмисно вимикати системи відстеження, що створює ризики для телекомунікаційних кабелів та трубопроводів.

Окрім фінансової складової, Велика Британія наголошує на загрозі, яку становить "тіньовий флот" для критичної підводної інфраструктури Європи. Ці судна часто не відповідають нормам безпеки, не мають належних навігаційних систем і можуть навмисно вимикати системи відстеження, що створює ризики для телекомунікаційних кабелів та трубопроводів. Дії JEF: Анонс санкцій відбудеться під час саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF), до складу яких входять 10 країн, що свідчить про спільну стурбованість країн Північної Європи та Балтії щодо діяльності російського "тіньового флоту". У січні 2024 року JEF вже активував систему Nordic Warden для моніторингу загроз підводній інфраструктурі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що мета санкцій - "знищити операцію тіньового флоту рф, позбавити військової машини рф нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру". Це може також значно вплинути на здатність Росії обходити нафтові санкції та фінансувати свою війну. Також важливою є увага до безпеки критичної інфраструктури, яка є вразливою до дій неконтрольованого "тіньового флоту".