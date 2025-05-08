Україна хоче відмовитись від долара

У Національному банку України триває активна внутрішня дискусія щодо можливого переходу країни на євро в перспективі. Хоча офіційного рішення поки не ухвалено, ідея розглядається як частина ширшої стратегії «євроінтеграції за всіма напрямками».

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що використання євро більшою мірою, ніж долара, відображає зростаючу економічну інтеграцію України з Європейським Союзом. За його словами, це відповідає нинішній зовнішньополітичній та економічній орієнтації країни.

Ймовірний перехід до євро пов’язаний із кількома ключовими факторами:

Бажанням приєднатися до Європейського Союзу — зокрема, відповідати критеріям економічної та валютної інтеграції;

— зокрема, відповідати критеріям економічної та валютної інтеграції; Змінами у глобальній геополітиці — зростаючою залежністю України від західних партнерів;

— зростаючою залежністю України від західних партнерів; Посиленням ролі ЄС у підтримці обороноздатності України — як у сфері військової допомоги, так і у фінансовій стабільності;

— як у сфері військової допомоги, так і у фінансовій стабільності; Розколом у світовій торгівлі — що стимулює переорієнтацію на ринки Європи.

На думку експертів, перехід на євро — це не лише валютне питання, а й символічний крок у бік остаточного розриву з пострадянським минулим. Разом із тим, у НБУ визнають, що процес зміни резервної чи розрахункової валюти є складним і потребує серйозної технічної, економічної та нормативної підготовки.

Сьогодні в Україні в валютних операціях продовжує домінувати долар США, але частка євро постійно зростає. Це свідчить про поступову зміну фінансових пріоритетів країни та адаптацію бізнесу до нових реалій.