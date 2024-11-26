Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у відеоконференції з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Разом з колегами оглянули нагальні потреби Сил оборони, а також пріоритетні напрями допомоги України. Розраховуємо на те, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні наших бригад і батальйонів. Маємо успішний досвід співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку", - заявив Умєров за підсумками розмови.

Інший напрям підтримки, за словами міністра, - посилення української протиповітряної оборони напередодні зими.

"Ворог не полишає спроб знищити нашу критичну інфраструктуру, тож потребуємо більше систем ППО та боєприпасів до них", - наголосив він.

Окрім того, зазначив він, спільно із союзниками Україна вже розвиває потенціал вітчизняної оборонної індустрії.

"Ми пропонуємо країнам вільного світу передавати нам технології та започатковувати стратегічні партнерства з нашою промисловістю", - зазначив міністр.

Він поінформував партнерів про галузі, в яких Україна вбачає значні можливості для співпраці: виробництво 155-мм боєприпасів, локалізація в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет, а також партнерство для розвитку українських систем ППО, локалізація виробництва важкої бронетехніки й артилерійських систем, партнерство в сфері оборонних технологій, таких як автономні системи, РЕБ, радари.

"Водночас з державами-союзниками плануємо провести аудит допомоги, наданої протягом 2022, 2023 та 2024 років. Нам потрібно визначити, які моделі підтримки України працювали найкраще, і масштабувати їх. Україна також відкрита до нових ініціатив, які допоможуть швидко задовольнити потреби наших воїнів у 2025 році", - додав Умєров.

"Підтримка союзників буде ставати швидшою та ефективнішою. Захисники України повинні бути забезпечені усім необхідним для того, аби покласти край російській агресії", - підсумував він.