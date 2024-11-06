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У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву щодо тверджень польських чиновників про нібито втягування Польщі у війну.

"Вважаємо безпідставними твердження віцепрем'єр-міністра - міністра цифровізації Республіки Польща про нібито бажання президента України втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над територією України. Переконані, що збиття російських ракет і дронів, які летять у напрямку Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства у вівторок увечері.

У ширшому контексті в МЗС нагадали, що Росія веде війну не тільки проти України, а й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща. Подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі.

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами і дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу або інші країни у війну видається щонайменше неприйнятним", - підкреслюється в заяві.

У Міністерстві роз'яснили, що факти свідчать про протилежне: опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі.

"Переконані, що в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду. Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету", - зазначено в тексті.

У МЗС України також наголосили, що розраховують на продовження активної взаємодії задля наближення перемоги над спільним споконвічним ворогом і відновлення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

 
ForUm

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