Прокурор управління нагляду за органами ДБР Офісу Генерального прокурора Михайло Сергійович Гармаш, порушуючи закон, намагається вилучити з Нацполіції кримінальне провадження щодо розтрати та привласнення колишнім головою правління АЙБОКС БАНКу Петром Мельником у 2023 році більше 100 млн. грн, що спричинило збитки в особливо великих розмірах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляють ЗМІ, слідчими органами Нацполіції розслідуються факти розтрати та привласнення у 2023 році більше 100 млн грн. колишнім головою правління АЙБОКС БАНКу Петром Мельником, що спричинило збитки в особливо великих розмірах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На підставі підписаних ним документів, а також проведених експертиз слідчим доведено вину вказаної особи та підготовлено проект підозри, з метою оголошення останньому.

«Розуміючи неминуче настання відповідальності, Петро Мельник через свого адвоката Любов Крупнову за грошову винагороду в розмірі 10 тис. доларів США звернувся до прокурора управління нагляду за органами ДБР Офісу Генерального прокурора Михайла Гармаша Михайла, щоб останній з метою уникнення відповідальності Мельника П.П. вилучив оригінали документів з підписами про виведення 100 млн. грн. з банку. Прокурор Михайло Гармаш використовуючи інше кримінальне провадження, де жодним чином не фігурує ані банківська установа, ані Петро Мельник, особисто звертається до суду з клопотанням про вилучення оригіналів документів з підписом Мельника П.П., на підставі яких останньому готується підозра у вчинені кримінального правопорушення», - пишуть журналісти, повідомляє "Фраза".

Також ЗМІ зазначають, що прокурор Михайло Гармаш «для відпрацювання коштів» вводить в оману керівництво Офісу Генпрокурора та підсовує на підпис керівництву вимогу про вилучення з органів Нацполу кримінального провадження щодо розтрати Петром Мельником 100 млн. грн.

Такими діями один недоброчесний прокурор дискредитує в очах суспільства всю структуру органів прокуратури та її керівників.