Міністерство оборони Росії та Генеральний штаб армії РФ закликають Кремль провести нову хвилю мобілізації для поповнення військ в Україні, які зазнають великих втрат через регулярні штурми оборонних позицій ЗСУ.

Про це видання The Economist повідомило з посиланням на неназваних європейських чиновників.

За словами співрозмовника, який обіймає високу посаду в НАТО, зараз у Росії немає достатніх сил для масованого наступу вглиб України.

"Якби вони досягли прориву, то не змогли б ним скористатися <...> У короткостроковій перспективі ризик того, що російські війська рушать на захід до Дніпра або Одеси, невеликий", — наводить видання його слова.

Інший співрозмовник видання розповів, що російські генерали тиснуть на Кремль, закликаючи його оголосити нову хвилю мобілізації.

Як пише видання, росіяни продовжують покладатися виключно на грубу тактику ведення бойових дій. Вона дозволяє їм просуватися, але призводить до масових втрат.

Залучення військовослужбовців з Північної Кореї, яких, згідно із заявами української розвідки, буде відправлено в Курську область, демонструє, що російські війська також зазнають труднощів.

Представник НАТО сказав виданню, що щомісяця Кремль залучає до армії близько 30 тисяч осіб. Цього мало для здійснення всіх цілей на фронті, але цілком достатньо для компенсації втрат, які стали особливо сильними в останні місяці.

При цьому українські, американські та європейські чиновники вважають, що за нинішніх тенденцій переломний момент для України настане раніше.

За словами старшого наукового співробітника Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джека Вотлінга, росіяни, схоже, роблять ставку на те, що вже наступного року їм вдасться встановити повний контроль над Донецькою областю.

"Вона зможе досягти своїх цілей на Донбасі наступного року та нав’язати українським військовим досить високий рівень втрат та матеріального збитку, щоб вони більше не були здатні запобігти подальшому просуванню", — наводить видання його слова.

Експерт вважає, що в такому разі Росія отримає важелі впливу на будь-які подальші переговори про припинення вогню або завершення війни.