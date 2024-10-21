Голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі назвав непродуктивною ідею заміни американського військового контингенту в країнах ЄС українським, відзначивши необхідність військової присутності США в Європі.

"Не треба заохочувати США виходити з Європи – бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників. Якщо хтось би й вітав це – так це Володимир Путін. Бо ми – це засіб протидії, і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить", - сказав Коноллі в інтерв'ю “Радіо Свобода”,опублікованому в неділю, пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що розцінює внесення такої пропозиції до Плану перемоги президента України Володимира Зеленського, як "щедру пропозицію", і повідомив, що багаторазово зустрічався з главою Української держави, зокрема у вузькому колі на різноманітних конференціях і заходах.

"Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США мають бути в Європі", - наголосив Конноллі.

Він також наголосив, що Німеччина є "хорошим союзником" і США, і України, незважаючи на прояви скепсису до питання членства України в НАТО. На запитання, "що не так" з Німеччиною в цьому сенсі, глава ПА НАТО відповів: "Не хочу відповідати, але Німеччина є хорошим союзником".

"Скептицизм приходить і відходить. Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Шольцом. Він дуже твердо підтримує цілі НАТО і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України. Не чув, щоб він висловлював якийсь скептицизм чи втому чи щось таке. У нього коаліційний уряд, в нього вибори будуть, але він виявив справжню сміливість в перегрупуванні німецької позиції... Не забувайте, що це його уряд вперше з часу Другої світової війни дозволив передання озброєнь третій стороні, яка у воєнному конфлікті... Канцлер Шольц виявив сміливість у важкій і складній політичній ситуації в його країні", - сказав Конноллі.