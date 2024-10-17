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Президент України Володимир Зеленський вважає, що непідтримка міжнародними партнерами Плану перемоги обернеться слабкістю України, що означатиме силу РФ і стане великою помилкою.

"Що буде, якщо наші партнери не дадуть нам пункти або не підтримають план... нам буде дуже складно. Це буде такий привілей світу, даний Росії. Слабкість України - це сила для Росії. Думаю, що це буде великою помилкою", - сказав Зеленський у четвер на пресконференції в Брюсселі (Бельгія).

Крім того, він повідомив, що провів закриту частину розмови із союзниками про деталі Плану перемоги, більшість партнерів повністю підтримують цей документ.

"Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови із союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови... більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки Плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наші команди працюватимуть далі", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі.
ForUm

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