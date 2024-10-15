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На засіданні Ставки верховного головнокомандувача була доповідь розвідок про фактичне включення у війну Північної Кореї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок - Служби зовнішньої розвідки та ГУР - щодо намірів росіян на осінь-зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Президент наголосив, що за підсумками Ставки дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду і дипломатам.
ForUm

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