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Станом на 08:00 ранку понеділка, 23 вересня, у Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря. А радіаційний фон у всьому місті - у нормі.

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, загальний індекс якості повітря дорівнює:

  • за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г - 76;

  • за адресою вул. Щусєва, 20 – 78;

  • за адресою вул. Турівська, 28 - 76;

  • за адресою проспект Берестейський, 97 - 77;

  • за адресою вул. Китаївська, 22 - 76;

  • за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 - 83;

  • за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 - 78.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:

  • закрити вікна;

  • обмежити перебування на вулиці;

  • пити багато води;

  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", - пише КМДА.
ForUm

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