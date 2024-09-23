Станом на 08:00 ранку понеділка, 23 вересня, у Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря. А радіаційний фон у всьому місті - у нормі.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, загальний індекс якості повітря дорівнює:
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за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г - 76;
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за адресою вул. Щусєва, 20 – 78;
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за адресою вул. Турівська, 28 - 76;
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за адресою проспект Берестейський, 97 - 77;
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за адресою вул. Китаївська, 22 - 76;
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за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 - 83;
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за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 - 78.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:
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закрити вікна;
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обмежити перебування на вулиці;
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пити багато води;
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якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", - пише КМДА.
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