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Якість повітря в Києві нормалізувалась, спостерігається низький рівень забрудненості, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - йдеться в повідомленні.

У КМДА оприлюднили дані моніторингу атмосферного повітря на стаціонарних пунктах, а також нагадали, що загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Що нижчий показник CAQI, то краща якість повітря.

Як повідомлялося, вранці 20 вересня в Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря, а 22 вересня зберігався високий рівень забруднення.
ForUm

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