"У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - йдеться в повідомленні.

У КМДА оприлюднили дані моніторингу атмосферного повітря на стаціонарних пунктах, а також нагадали, що загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Що нижчий показник CAQI, то краща якість повітря.

Як повідомлялося, вранці 20 вересня в Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря, а 22 вересня зберігався високий рівень забруднення.