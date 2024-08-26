У Києві через проблеми з електропостачанням після ранкового російського обстрілу затримується електротранспорт, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами", - зазначено в повідомленні.

Також через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега працюватиме на зниженому тиску.

"Енергетики та комунальні служби роблять все, щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням", - зазначили в КМДА.

Крім того, можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення.