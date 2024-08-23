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Національний банк України (НБУ) звернувся до фінансових регуляторів ЄС та США з проханням надати офіційні роз'яснення щодо роботи місцевих фінансових установ із українськими клієнтами, щоб зменшити ймовірність блокування їхніх операцій.

"Опрацьовується можливість оприлюднення фінансовими регуляторами ЄС і США офіційного роз'яснення для фінансових і платіжних установ щодо відсутності застережень по роботі з українськими клієнтами та переліку офіційних джерел даних про підконтрольність територій Україні для перевірки статусу клієнтів", - повідомив НБУ в четвер у фейсбуці за підсумками зустрічі з українськими банками за участю Мінекономіки та Мінреінтеграції.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан наголосив, що Нацбанк окремо звернувся до Європейського центрального банку та інших центральних банків Європи з проханням інформувати підконтрольні їм установи, що, попри російську агресію, фінансова система України функціонує стабільно і забезпечує всі необхідні умови для ефективних переказів.

Крім того, НБУ співпрацює з Міністерством закордонних справ України для поширення інформації серед міжнародних партнерів про поточний стан фінансової системи країни.

"Національний банк уже звернув увагу банків на необхідність посилення комунікації з іноземними колегами. Треба активніше пояснювати їм особливості ситуації та інформувати про доступні можливості та офіційні ресурси для використання під час здійснення комплаєнс-перевірок. Ми очікуємо, що зусилля українських банків разом із проактивними кроками НБУ та інших державних установ дадуть змогу позитивно вирішити питання", - зазначив Шабан.

Серед інших ініціатив для зменшення ризику блокування платежів міжнародними банками, розглядається розробка єдиного підходу до заповнення реквізитів у транскордонних SWIFT-повідомленнях, що міститиме інформацію про статус території клієнта.

"Пропонується розширити реквізити SWIFT-повідомлень про переказ коштів, зокрема для внесення українськими банками інформації про статус території свого клієнта, та поширення такої практики серед усіх фінансових установ", - ідеться в повідомленні українського регулятора.

Учасники зустрічей домовилися розробити єдиний підхід до заповнення реквізитів SWIFT-повідомлень та надати конкретні рекомендації з прикладами оформлення.

Раніше стало відомо, що американський Mercury Bank змінив свою політику і припинив обслуговувати рахунки юридичних осіб, чиї власники перебувають в Україні. Українські клієнти мали доступ до своїх рахунків до 6 серпня, а 13 серпня ці рахунки були закриті.

На початку серпня Нацбанк надіслав українським банкам рекомендації сприяти вирішенню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів з частково окупованих Росією областей України.
ForUm

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