Журналіст Юрій Бутусов, який дуже любить критикувати військове командування, поїхав на Курщину робити репортаж про хід спецоперації. Тепер в інфополі чекаємо історій в дусі «все пропало». Вже скоро посипляться гнівні пости про «неправильний оперативний задум, провальну організацію рейду, про невиправдану авантюру, яку затіяло командування». І так далі в стилі Бутусова.

Наприклад, зайшовши на територію рф, він відразу похвалив ворожі опорні пункти і написав, що українцям треба вчитися у росіян будувати такі укріплення.

При цьому, в саме пекло Бутусов не лізе — обмежується вибором безпечних локації біля кордону, де можна робити гарні селфі.

До речі, до Бутусова є ще одне питання - чи дозволяє йому поганий зір, через який він ухилився від мобілізації, добре побачити все, що насправді відбувається на фронті?

Адже, як повідомлялось, журналіст ухилявся від мобілізації, посилаючись на «близорукість приблизно мінус 5,5 обох очей», але врешті-решт оформив відстрочку не за станом здоров’я, а як батько трьох дітей. Також раніше стало відомо, що очільник «ЦПК» Віталій Шабунін, за його ж словами, отримав довідку про непридатність до військової служби через родимки на тілі.