Європейська комісія перерахувала Україні майже 4,2 мільярда євро в рамках першого траншу в рамках програми Ukraine Facility.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

У Єврокомісії нагадали, що після розгляду платіжного запиту, поданого Україною, Рада ЄС схвалила оцінку Комісії, що Україна задовільно виконала дев'ять індикаторів реформ, пов'язаних з першим черговим щоквартальним платежем. Ці умови, що охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування, були викладені в Українському плані.

"Сьогоднішній платіж слідує за першими платежами, здійсненими в рамках програми, а саме 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування та 1,9 млрд євро у вигляді попереднього фінансування, і є свідченням швидкої реалізації Українського плану", – заявили в Єврокомісії.