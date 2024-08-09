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Українське командування вважає малоймовірною можливість захоплення Курської атомної електростанції частинами Сил оборони України, які зараз ведуть бої на території російського регіону.

Про це британське видання The Economist повідомило з посиланням на власні джерела.

Видання звертає увагу, що протягом останніх двох днів російські пропагандисти та військові блогери припускають, що метою ЗСУ в Курській області може бути атомна електростанція.

За словами росіян, взяття Україною під контроль Курської АЕС могло б стати кроком у відповідь на окупацію армією РФ Запорізької АЕС у 2022 році.

Неназваний співрозмовник The Economist у Генеральному штабі ЗСУ назвав малоймовірним захоплення українськими частинами Курської АЕС.

"Без належним чином організованих сил ви повторите помилки, які росіяни зробили на північ від Києва 2022 року. Ми відрізали їх від лінії фронту, і вони стали легкою здобиччю", — наводить видання слова співрозмовника.

Механізовані підрозділи, які Україна задіяла для операції в Курській області, потребують багато пального та технічного обслуговування.

Джерело видання в розвідці сказало, що більш реальною метою може бути створення незручної для Кремля "буферної зони", подібно до спроб Росії створити таку зону на півночі Харківської області.

"Росія намагалася підготувати міцну позицію. Але тепер вони в повній дупі, тому що не можуть захистити свою власну територію", — підкреслив співрозмовник.

Видання зазначає, що утримання цієї території Україною стало б публічним ляпасом російському диктатору Володимиру Путіну.

Крім того, позитивні новини, які третій день надходять з Курської області, відіграють важливу роль для настрою українського суспільства.
ForUm

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