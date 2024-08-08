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Речник Державного департаменту США Метью Міллер вказав на іронічність заяви російського правителя Владіміра Путіна про те, що нинішні події в Курській області є "провокацією" України.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 7 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Міллер підтвердив, що США "перебувають на зв’язку з українцями" стосовно подій у Курській області, але коментувати замість української сторони їх не будуть.

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно (в оригіналі: It’s a bit rich coming from them. – Ред.) називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року", – додав він.

Речник Держдепу додав, що рішення про те, як Україна здійснює свої військові операції, "ухвалює Україна", водночас політика США стосовно завдання ударів по російській території західною зброєю не зазнала змін.

Нагадаємо, що з вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні.
ForUm

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