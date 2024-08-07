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Суддю Верховного суду Всеволода Князєва, який обвинувачується у хабарництві, звільнили з посади за дисциплінарний проступок.

Про це повідомила Вища рада правосуддя, передають Українськi Новини. 

ВРП звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку

6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила таке рішення.

Князєва звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.
ForUm

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