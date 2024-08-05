Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу Данією, Нідерландами та США західних винищувачів F-16, а також повідомив, що українські пілоти вже почали використання цих винищувачів для держави.

«Ми часто чули слово «неможливо», але все-таки ми уможливили те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною необхідністю. А тепер це справді реальність у нашому небі – F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно освоюють ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави», - заявив Зеленський журналістам у День Повітряних сил ЗСУ.

Глава держави подякував партнерам, які «дієво допомогли з F-16, і першим державам, які першими акцептували наш запит про надання літаків – це Данія, Нідерланди та США».

За його словами, отримання винищувачів західного зразка означає перехід на новий етап розвитку Повітряних сил України.

«Ми багато зробили, щоб Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації – стандарт західної бойової авіації. З початку цієї війни ми говорили з партнерами, що потрібно закрити наше небо від російських ракет і літаків. Ми провели сотні зустрічей та переговорів, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашої ППО», - сказав президент.

Крім того, Зеленський про свою надію на те, що держави-партнери розширять платформу, в рамках якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.

«Позитив у тому, що ми чекаємо на додаткові F-16 і в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Це різні формати тренувань, різні стадії. Я вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити, а саме платформу тренувань і навчання наших пілотів. І не лише пілотів – інженерів тощо. Для нас це дуже важливо», - заявив Зеленський журналістам у День Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, протягом останнього року українські пілоти та технічні команди навчалися експлуатації F-16 у США, Великій Британії, Данії, Нідерландах. Крім того, центр для підготовки пілотів із країн НАТО відкрився в Румунії, яка заявила про готовність прийняти й українських фахівців.