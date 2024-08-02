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Міська влада Києва звернулася до Кабінету Міністрів України з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через р. Дніпро для уникнення аварійних ситуацій.

Як зазначає пресслужба Київської міської державної адміністрації, за наполяганням уряду, а також Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Київ передав міст ім. Є. О. Патона для ремонту в проєкті "Велике будівництво".

Замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області. І в січні 2023 року "Київавтодор" передав функції замовника Службі.

"Столична адміністрація неодноразово зверталася до профільного міністерства з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту. Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначають у КМДА, фахівці міського КП "Київавтошляхміст" проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди й виконують комплекс робіт з її експлуатаційного утримання.
ForUm

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