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Петро Порошенко за часів свого президентства не заважав агенту спецслужб рф та екс-нардепу Андрію Деркачу координувати дії великої агентурної мережі в Україні. В обмін на це путін дозволяв лідеру «Євросолідарності» вести бізнес в росії. Про це заявив блогер Сергій Іванов. 

«Домовленості Деркача з Порошенком полягали в наступному: путін дозволяв Петру вести бізнес у росії, Петро не заважав Деркачу координувати дії великої агентурної мережі в Україні. Як і Медведчук, Деркач мав недоторканий статус і будував російську агентурну мережу, будучи надійно прикритим адміністрацією Порошенка та ГПУ. Через Медведчука Порошенко вирішував бізнес-питання з путіним, через Деркача підтримував зв’язки з російськими спецслужбами. Лише вдумайтесь: ідентифікований російсьский агент мав свою телерадіокомпанію «ЕРА», яка мовила на головному телеканалі країни, радіостанцію, газету і низку інтернет-ресурсів», - пише Іванов. 

На думку блогера, Деркача та Порошенка пов’язували тісні стосунки, незважаючи на те, що США офіційно визнали екс-нардепа російським агентом.

«Спецслужби США ідентифікували Деркача як, цитую, «активного російського агента протягом більше десяти років, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами». Деркач гуляв на днях народження і на весіллі сина екс-генпрокурора Луценка, вітав Петра Олексійовича і безкарно виконував завдання рф із втручання у вибори президента США. Наразі він має російське громадянство, проживає в Астрахані і його готуються висунути до т.з. ради федерації рф», - пише Іванов.

Як зазначає блогер, координатором комунікації між Деркачем та Порошенком виступав соратник останнього Юрій Луценко.

«Деркач та Луценко – давні друзі, які стали партнерами ще в часи Соцпартії Мороза. Разом вони реалізували спецоперацію росії, втягнувши Україну в міжнародний скандал, коли через звинувачення з боку Луценка США відкликали свого посла в Україні Марію Йованович. Тепер Деркач стане парламентарем у росії, Порошенко продовжить бути нардепом в Україні. Можна навіть створити міжпарламентську групу. І назвати її, скажімо, «Рашен Рошен»», - зазначає Іванов.  

Як повідомлялося, колишній народний депутат України Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області. Раніше НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.
ForUm

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