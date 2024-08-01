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Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до укладання з державами-партнерами вже цієї осені нових двосторонніх і багатосторонніх угод про безпеку.

"Провів нараду з міжнародниками - Офіс, МЗС - про підготовку нових домовленостей з партнерами. Домовленостей щодо безпеки. А також щодо відновлення в Україні. Готуємо і нові двосторонні угоди про безпеку, і нові домовленості на багатосторонньому рівні", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Це, за його словами, "те, що точно посилить Україну".

Глава держави не уточнив, з ким будуть укладені ці угоди.

Як повідомлялося, Україна уклала з партнерами вже 25 двосторонніх угод у сфері безпеки.
ForUm

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