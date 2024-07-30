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Німеччина та Данія передали Україні новий пакет військової допомоги. Українські військові отримають танки Leopard 1, боєприпаси, радари та дрони.

Про це свідчить інформація на сайті уряду Німеччини.

Так, до нового пакета військової допомоги увійшла така зброя та обладнання:

  • 8 танків Leopard 1 А5;

  • 2 ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2;

  • 10 надводних безпілотників;

  • 10 радарів наземного спостереження;

  • польовий шпиталь;

  • 24,810 шоломів;

  • 21 тисяча бреприпасів для зенітних установок Gepard;

Зазначається, що танки Leopard 1 були передані в рамках спільних зусиль Німеччини та Данії.

Підкреслено, що всього Німеччина передала 58 танків Leopard 1.
ForUm

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