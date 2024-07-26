Влада Києва виграла у Верховному Суді справу про недопущення продовження погоджень на рекламні засоби на мостах - відтепер у столиці не буде рекламних конструкцій на транспортних розв'язках, повідомила начальник Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

"У столиці не буде рекламних конструкцій на транспортних розв’язках. Управління з питань реклами КМДА остаточно виграло справу у Верховному Суді щодо недопущення продовження строку дії погоджень на рекламні засоби на мостах. Ідеться про 54 конструкції окремого суб’єкта господарювання", - сказала Поліщук, яку цитує пресслужба КМДА.

За її словами, територія транспортних розв'язок - "це нульова форматна зона, розміщувати там рекламні засоби не дозволяється". Поліщук зазначила, що мета міськадміністрації - зменшити надмірну кількість зовнішньої реклами, яка псує вигляд міста, перешкоджає безпеці та порушує правила благоустрою. "Місто чітко дотримується норм і не здійснювало демонтажу конструкцій, які мали чинні документи. Але після завершення строку їх дії у нас така сама чітка позиція – на місця, де є обмеження згідно з уже чинними вимогами, документи не видають і не продовжують, а конструкції мають бути демонтовані", - заявила Поліщук.

У повідомленні пресслужби КМДА зазначається, що майже всі конструкції з мостів на транспортних розв'язках уже демонтовано, і відповідні роботи тривають.

Правила розміщення рекламних засобів у Києві передбачають наявність п’яти форматних зон, а також розширення нульової зони, тобто тієї, де реклама не може розміщуватися. До нульової зони належать не лише історичний центр міста, а і транспортні розв’язки, низка парків, бульварів тощо. Реалізуючи вимоги цих правил, із територій транспортних розв’язок із 2018 року демонтували близько 2 тис. конструкцій.