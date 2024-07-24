Виконувачу обов'язків начальника й начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства "Київський метрополітен" повідомлено про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України) у зв'язку з аварією на Оболонсько-Теремківській ("синій", М2) лінії столичної підземки 2023 року, що спричинила закриття руху на перегоні між станціями "Деміївська" й "Либідська".

Як повідомляють на сайті Національної поліції України у вівторок, загальна сума завданих збитків унаслідок аварії - майже 165 млн грн. Після перекриття наскрізного руху на лінії метро з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету було завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. Київський метрополітен через аварію і закриття станцій недоотримав доходи в сумі майже 26 млн грн. Для ліквідації наслідків аварії та розробки проєктно-технічної документації укладено два договори на суму понад 40 млн грн. За попередніми підрахунками, для відновлення пошкодженого тунелю столичної підземки необхідно понад 400 млн грн.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві зібрали докази протиправних дій посадовців столичної підземки, що призвели до розгерметизації та тріщин у стінах тунелю. Протягом кількох років фігуранти, які безпосередньо відповідають за проведення обстежень технічного стану споруд метрополітену, приховували факти критичного стану ділянки метрополітену", - розповіли в поліції.

У Київській міській прокуратурі заявили, що огляд тунелів і зовсім не проводився.

"Посадові особи не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появі утворень (сталактитів), вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Наслідком зазначених дій стало поступове руйнування окремих елементів тунелів", - наголошується в повідомленні.

"За результатами проведених експертиз встановлено, що корозія арматури та поступове руйнування окремих елементів тунельної споруди призвели до утворення тріщин у каркасі основної конструкції. У результаті до щілин потрапляли ґрунтові води, постійна дія яких спричинила порушення цілісності гідроізоляції тунелю - як наслідок, колії київського метрополітену почало затоплювати", - ідеться в повідомленні Нацполіції.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року було припинено рух поїздів метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська" на Оболонсько-Теремківській лінії з міркувань безпеки у зв'язку з розгерметизацією тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська" й появою тріщин у його стінах, що призвело до його підтоплення на зазначеній ділянці.

13 грудня було відновлено рух метрополітену між станціями "Теремки" та "Деміївська" з інтервалом 13-17 хвилин. Отже, усі станції метро відновили свою роботу, проте неробочим залишився аварійний перегін між станціями "Либідська" і "Деміївська" й лінія залишилася розірваною до закінчення ремонтних робіт.

Тоді заявляли, що відновлювальні роботи на аварійній ділянці можуть тривати до шести місяців. Пізніше мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття руху на закритій на ремонт ділянці восени 2024 року.