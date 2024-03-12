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Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін прокоментував правила економічного бронювання працівниківід мобілізації, які планує затвердити Кабінет Міністрів.

Про це Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

Жорін розкритикував пропозицію влади щодо можливості бронювання для тих, хто офіційно отримує понад 35 тисяч гривень.

"Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки — вирішили узаконити принцип війна тільки для бідних", — написав офіцер.

Він нагадав, що зараз Україна стоїть перед "дуже серйозними" випробуваннями на фронті.

Жорін вважає, що через подібні ініціативи та затягування самого процесу ухвалення законопроєкту про мобілізацію країна матиме катастрофічну ситуацію.
ForUm

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