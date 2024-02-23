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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративні правопорушення щодо заступника керівника Офісу президента (ОП) України Ростислава Шурми у зв'язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Складений НАЗК протокол щодо дій Ростислава Шурми скеровано до суду. У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадову особу буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - повідомило відомство на своєму сайті в п'ятницю.

За інформацією НАЗК, у 2022 році Шурма організував при ОП під своїм головуванням Комітет електроенергетики. До участі у засіданнях комітету були залучені ключові інституції, дотичні до сфери електроенергетики: Міністерство енергетики України, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець".

"Маючи приватний інтерес у вказаній сфері, Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, брав участь в обговоренні та прийнятті на засіданнях комітету рішень, які стосувалися його приватного інтересу", - стверджують у відомстві.

Зокрема, НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Водночас сам Ростислав Шурма у період з 2019 до 2021 р. входив до складу наглядової ради АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Геліос", що є співзасновником трьох із цих семи компаній.

Станом на липень 2022 р., коли відбулось перше засідання комітету під головуванням Ростислава Шурми, "Гарантований покупець" мав суттєву заборгованість на загальну суму близько 254 млн грн за розрахунками за е/е, вироблену з альтернативних джерел, придбану в компаній Олега Шурми.

Як зазначили в НАЗК, джерелом для розрахунку із зазначеними компаніями можуть бути кошти "Укренерго", що надходять "Гарантованому покупцю" як оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва е/е з альтернативних джерел.

"Таким чином рішення, прийняті на засіданнях комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме - створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку е/е державними органами та компаніями", - констатували в агентстві.

 
ForUm

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