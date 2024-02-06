Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Сполучені Штати Америки ухвалити пакет допомоги для України, який Конгрес США не може затвердити з кінця 2023 року.

Відповідну заяву Сікорський зробив під час спільної пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, його слова наводить "Укрінформ".

Сікорський зазначив, що напередодні Європейський союз ухвалив багаторічний пакет фінансової допомоги для України на суму 50 млрд євро.

Очільник польського МЗС вважає, що на цьому тлі американські конгресмени також мають ухвалити пакет допомоги, до якого входять кошти для надання озброєння та боєприпасів.

"Європейська рада остаточно ухвалила рішення про план відновлення України в 50 мільярдів. Я закликав Конгрес Сполучених Штатів ухвалити також американський пакет допомоги і, впевнений, що ми в цьому єдині", — сказав Сікорський.

Польський міністр також заявив про необхідність створення спеціального рахунку для перерахування Україні надходжень від заморожених активів російського Центробанку.

Сікорський висловив сподівання, що з часом усі заморожені російські активи вдасться передати Україні як жертві військової агресії РФ.