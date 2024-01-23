Колишній президент Світового банку Роберт Зеллік закликав країни Заходу без вагань скористатися замороженими активами Центрального банку (Центробанк) РФ для допомоги Україні. Він також вважає, що частину коштів слід спрямувати країнам, що розвиваються, та компаніям, які постраждали внаслідок запровадження антиросійських санкцій.

Про це колишній глава Світового банку написав у колонці для видання Financial Times.

Зеллік написав, що побоювання Заходу щодо переведення заморожених російських активів Україні "надмірно роздуті" та позбавляють країну необхідних коштів.

Він закликав західні країни "без вагань" скористатися цими активами, оскільки реальний ризик для міжнародної фінансової стабільності відсутній.

"Росія веде війну на виснаження проти України. Друзям України необхідно дати зрозуміти, що Москва не зможе переграти Київ. Це елегантна справедливість — зробити це за допомогою власних активів Росії", — написав Зеллік.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід заморозив понад 300 млрд доларів валютних резервів РФ. Хоча відтоді ці кошти залишилися недоторканими, коливання західної фінансової підтримки Києва викликали дискусію про те, чи можуть вони стати джерелом допомоги

Критики стверджують, що такий арешт підірве готовність міжнародної спільноти зберігати резерви в доларах, що підстьобне прискорений рух до відмови від долара.

Зеллік вважає, що єдність Заходу в питанні використання заморожених активів РФ позбавить незадоволені країни реальних альтернатив.

Він додав, що хоча центральні банки інших країн могли б інвестувати в золото, йому не вистачає ліквідності, а інші валюти не мають такого впливу, як долар США.

"Китай та інші країни тримають долари або євро не тому, що вони дружать з Європою і США. Скоріше, вони мають позитивне сальдо торгового балансу, на якому заробляють іноземну валюту. Якби Пекін скинув свої долари або євро за юані, йому довелося б думати, куди вкласти виручені кошти, одночасно підриваючи обмінний курс своїх експортерів та тим самим завдаючи шкоди своїй торгівлі", — зазначив Зеллік.

Гарантуючи Києву фінансування реконструкції та відновлення, Захід може стимулювати Україну до якнайшвидшого досягнення врегулювання з Росією.

З іншого боку, є невеликий шанс, що "Велика сімка" запропонує Росії повернути частину активів в обмін на справжній мир.