також у роздiлiНадзвичайні події
На лінії фронту було 86 бойових зіткнень
Над Азовським морем збили літак А-50 та підбили Іл-22М11
ISW: Росіяни готують новий наступ на сході
Ворожі дрони атакували Будинок культури на Сумщині
Синоптик попередила про морози до -22
Навчальні заклади Одеси переходять на дистанційну форму навчання
Forbes: Танки Abrams потребують додаткового захисту від FPV-дронів
Командувач Повітряних сил подякував за бойову операцію в Криму
За добу окупанти втратили на таврійському напрямку 40 одиниць техніки
Кількість постраждалих від ракетної атаки в Києві зросла до 50 осіб
Дефіцит електроенергії в Україні наразі відсутній
На Київщині немає світла в двох районах, в Києві - в чотирьох
Київ атакували ракетами: відомо про 16 постраждалих
В Харкові після ракетного удару вже 22 поранених
ЗСУ знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ"
У Різдвяну ніч окупанти вдарили по Україні дронами та ракетами
На промисловому об'єкті в Кременчуці стався вибух
За минулу добу ЗСУ знищили тисячу росіян, 44 танки та 38 артсистем

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні відновлено, повідомила Держприкордонслужба України.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомляють у телеграм-каналі Держприкордонслужби України.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0