Кабінет Міністрів затвердив порядок направлення військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців Збройних Сил для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, та проведення такого огляду. Відповідний порядок затверджено постановою №32 від 12 січня, передають Українськi Новини.

Огляду підлягають військовослужбовці (військовозобов’язані), щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Огляд військовослужбовців проводиться посадовою особою, уповноваженою на його проведення начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах або командиром (начальником) військової частини (установи, підрозділу) ЗСУ, а також правоохоронного органу спеціального призначення з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

Уповноважена посадова особа, яка проводить огляд, застосовує спеціальні технічні засоби відеозапису. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення. У разі неможливості застосування спеціальних технічних засобів відеозапису, такий огляд проводиться у присутності двох свідків.

Результати огляду, проведеного уповноваженою посадовою особою, зазначаються в акті огляду на стан сп’яніння.

У разі встановлення факту перебування у стані сп’яніння результати огляду, проведеного уповноваженою посадовою особою, зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду на стан сп’яніння.

Підтвердження стану сп’яніння за результатами огляду та згода військовослужбовця з такими результатами є підставою для його притягнення до відповідальності згідно із законом.

Військовослужбовець, який відмовився від проведення огляду уповноваженою посадовою особою з використанням спеціального технічного засобу і тесту або не висловив згоду з його результатами, направляється відповідним командиром (начальником) для проведення огляду до відповідного закладу охорони здоров’я.

У разі відмови військовослужбовця від проведення огляду в закладі охорони здоров’я уповноважена посадова особа із застосуванням технічних засобів відеозапису або у присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, в якому зазначає ознаки сп’яніння і дії військовослужбовця щодо ухилення від огляду.

Згідно статті 266/1 Кодексу про адміністративні правопорушення (кодекс доповнено цією статтею законом від 13 грудня 2022 року) військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також військовослужбовці Збройних Сил України, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають огляду на стан сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін 11 січня відкликав з Верховної Ради проект закону щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби для його доопрацювання. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій депутатів.