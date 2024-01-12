також у роздiлiПолiтика
Латвія надасть Україні літаки, гаубиці та ракети
Італійський прем'єр виступає за переговори між Україною та Росією
Україна посіла 18 місце серед 145 держав за потужністю збройних сил
НАТО обіцяє надавати Україні значну допомогу
ЄС планує здійснити обіцянку щодо 1 мільйона снарядів до весни
Лещенко звинуватив американського журналіста у брехні щодо Зеленського
Галібаренко: Позачергове засідання Ради Україна-НАТО потрібно, щоб утримувати Україну на радарі
З Сектора Гази не змогли евакуювати 29 українців
Борис Джонсон прокоментував скандальні заяви про свою участь в переговорах
Стало відомо, коли буде ухвалено рішення по законопроєктах про мобілізацію
НБУ хоче розпочату приватизацію підконтрольних державі банків ще до закінчення війни
Росія посилює примусову мобілізацію на окупованих територіях
Богдана Ярова стала радницею заступника міністра оборони
Шольц закликав країни ЄС збільшити допомогу Україні
Кулеба: Союзники не просили Київ про переговори з Росією
Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя
Зеленський визначив пріоритети щодо ЄС і НАТО
Японія придбала Україні великогабаритне обладнання для енергосектору

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами балтійських ЗМІ назвав пріоритетні для впровадження реформи, серед них зниження рівня бюрократії, антикорупція, безпека та оборонний сектор.

"Ми знижуємо рівень бюрократії, але її ще дуже багато. І тут дуже допомагає цифровізація. Ми розуміємо, що інституції дуже роздуті, що Кабмін - роздутий. Але нехай вони (Кабмін - ред.) не бояться, я маю на увазі, що керувати, загалом, такою великою "махіною" дуже складно. А сьогодні завдяки діджиталізації можна робити простіше. Я проводжу багато нарад сьогодні онлайн і це нормально", - заявив він.

Також, на думку Зеленського, Україні необхідно продовжувати реформувати сферу антикорупції та судову систему, пише "Інтерфакс-Україна".

"Усі розуміють, що під час війни в людей запит на справедливість просто неймовірний і ніхто нікому й нічого не збирається прощати. Це теж виклик - щоб максимально все почистити, максимально відійти від бюрократії. Із судами також потрібно все перезавантажувати. Ці процеси розпочато в Україні, але поки що їх не дуже багато", - сказав він.

Крім того, глава держави наголосив, що "безпека в умовах війни - це питання номер 1.

"І тут я хочу сказати, що Україна сьогодні більш реформована, ніж будь-яка держава, яка не в стані війни. Їм пощастило, а ми в цьому питанні номер 1. Це і кіберзахист, бо нам на початку війни поклали сайти і все, що вони (Росія - ІФ-У) хотіли. Але ми змогли захистити частину, а після відновили, а сьогодні з нами їм дуже складно. Усе працює - і банківська система, усі сайти державні та послуги", - зазначив Зеленський.

Зараз Україна, за його словами, починає активно підходити до соціальної інфраструктури з позицій енергетичної автономності. "Школи, університети, лікарні зараз автономні з погляду енергетики через війну, через блекаути. Але ми розуміємо, що має бути енергетична автономність інституцій як приватних, бізнес і безпека для дітей у сфері бомбосховищ", - сказав він.

Також, як зазначив Зеленський, багато програм готує МВС щодо безпеки в місцях із великим скупченням людей. "Тому що війна і зброя на руках", - додав президент.

"І ще одне - реформа оборонного сектору. Усі перевірили, чи може та чи інша держава в разі атаки, я не маю на увазі навіть танки, а, наприклад, дрони - хто може себе захистити? Питання є у всіх країн світу", - заявив Зеленський.

Паралельно він наголосив, що "впровадження реформ не є завданням, яке приходить звідкись згори від тієї чи іншої держави або інституції, від МВФ або ЄС тощо. Реформи - це великий і тривалий процес. Країни в ЄС і НАТО досі проводять реформи. Оскільки це формат розвитку людини, держави, суспільства, просто розвитку світу. Без реформ це неможливо", - резюмував він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0