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В Україні від 6 листопада набув чинності закон про заборону більшості піротехнічних засобів, зокрема феєрверків і петард. Президент Володимир Зеленський підписав документ ще у травні 2023 року. Про це у Facebook повідомила народна депутатка України Євгенія Кравчук, яка була однією з авторів законопроєкту.

Вона уточнила, що ця заборона не стосується піротехнічних засобів класу F1 – найтихіших та найбезпечніших.

“621 день війни. Точно не час, і ще довго буде не час, для петард і феєрверків. І якраз сьогодні, 6 листопада, набирає чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків і петард”, – написала Кравчук.

Документом забороняється продаж і використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4. Також закон забороняє продаж або передавання будь-яким способом феєрверків класу F1 особам, які не досягли 16-річного віку.
ForUm

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