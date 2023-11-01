На цей момент близько 4 тис. громадян України покинули Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАСу на країну, повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Посольству вдалося евакуювати 540 громадян. Загалом із часу повномасштабного теракту виїхало близько 4 тис. громадян України. Аеропорт імені Бен-Гуріона працює у звичайному режимі. Багато відмов іноземних компаній на роботу, саме тому люди скористалися тими евакуаційними рейсами, які запропонувало посольство", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Дипломат зазначив, що громадяни оплачували квитки "фактично за собівартістю". Зокрема, ціна на чартери була від 399 до 415 євро, усі рейси були до Румунії.

Крім того, Корнійчук повідомив, що вчора з Ізраїлю відправили сім'ю із шести осіб, виїзд яких повністю оплатили благодійники.