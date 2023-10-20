Работать на обогрев при похолодании и легких заморозках могут все инверторные и даже неинверторные кондиционеры, но для обогрева зимой нужен самый эффективный тепловой насос воздух воздух. Это разновидность сплит-системы с инверторным компрессором и конструкцией, адаптированной для эксплуатации в условиях низких минусовых температур.

Как работает тепловой насос

Тепловыми насосами называют обогреватели, работа которых основана на переносе тепловой энергии. Они являются:

эко-дружественными, поскольку используют энергию из возобновляемых источников и не выделяют при работе продуктов сгорания;

экономичными, поскольку не преобразует электроэнергию в тепловую, а расходуют ее на поддержание работы компрессора, который обеспечивает перенос тепловой энергии, а также вспомогательного оборудования, электроники.

Тепловые насосы разного типа могут получать тепловую энергию из недр земли, водоемов, атмосферы и расходовать ее на подогрев воздуха в помещении или воды, которая циркулирует в системе автономного отопления. На тепловой насос воздух воздух цена ниже, чем на другие типы оборудования (земля-вода, вода-вода, воздух-вода), и в монтаже он значительно проще. Работа теплового насоса этого типа основана на том, что температура уличного воздуха даже в мороз выше, чем температура кипения фреона, которым заправлена система. За счет этого фреон через теплообменник наружного блока (испаритель) забирает излишек тепла у окружающего воздуха и отдает воздуху в помещении через теплообменник внутреннего блока.

Особенности тепловых насосов

Тепловые насосы воздух воздух монтируются точно так же, как сплит-системы кондиционирования, имеют сходную конструкцию. Но если традиционные кондиционеры работают на обогрев при температуре не ниже -7°С, а инверторные – до -15°С, то купить тепловой насос воздух воздух https://air-conditioner.ua/teplovye-nasosy-vozduh-vozduh/ можно для обогрева в морозы до -25, 30 и даже 35°С.

Это оборудование имеет ряд отличительных особенностей:

заправляется фреоном с максимально низкой температурой кипения, например, R32 (-51,7°С) или R410A (-51,5). Чем больше разница между этим показателем и температурой наружного воздуха, тем эффективнее теплообмен;

масло для смазки компрессора совместимо с данной маркой хладагента;

компрессор инверторного типа, при выходе на заданную температуру вместо отключения переходит на низкие обороты;

есть система подогрева картера и компрессора, которая не позволяет маслу загустеть, а воде в дренажной системе – превратиться в лед.

Что такое высший класс энергоэффективности

Наилучшее соотношение потребляемой мощности и производительности по теплу у тепловых насосов класса А+++. Они имеют коэффициент сезонной энергоэффективности в режиме обогрева (SCOP) 5.1 и выше, то есть в среднем за сезон на каждый 1 кВт/ч потребляемой мощности выдают 5,1 тепловой. Популярные модели класса А+++:

Cooper&Hunter CH-S09FTXLA2-NG Arctic New (SCOP 5.3, обогрев помещений площадью до 30 м2 при температурах до -25°С);

TOSOT GV-12W2S Lyra 2-Stage (SCOP 5.7, работа на тепло в диапазоне до -30°С на площадях до 35 м2).

Они оснащены двухступенчатыми компрессорами, которые на 20-30% эффективнее обычных.

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