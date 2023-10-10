У Києві починають підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садочки, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Столиця почала підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садочки, - за заявками їхніх керівників", - наводить висловлювання Кличка в ефірі телеканала "Київ" його пресслужба на сайті в понеділок.

"Щодо комунальної сфери, житлових будинків, - ми орієнтуємося на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів із подальшим прогнозом на похолодання, почнемо підключати й комунальні будівлі. Тоді ж - за їхніми заявками - і будинки ОСББ, ЖБК, відомчі", - сказав мер столиці.

За словами Кличка, на сьогодні місто виконало всі заплановані та необхідні для старту опалювального сезону роботи. Близько сотні котелень столиці забезпечені можливостями оперативного перемикання на роботу від генераторів. Таку ж можливість сьогодні мають 150 бюветних комплексів. Також місто придбало 23 мобільних пересувних котелень, які, у разі потреби, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та садочки, пункти обігріву.

Як повідомляє пресслужба мера, "продовжують у Києві й відновлення пошкодженого або зруйнованого минулої зими обладнання на об'єктах критичної інфраструктури. Кличко нагадав, що столиця виділила на ці цілі близько мільярда гривень і до кінця року заплановані ремонти виконають. Також від початку року в столиці замінили понад 60 км тепломереж. Готуючись до зими, зокрема в рамках гідравлічних випробувань, усунули понад 3 тисячі пошкоджень на мережах".