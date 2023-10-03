Київ живе в умовах воєнного стану, тож у місті запроваджена комендантська година. Втім, деякі мешканці порушують встановлені обмеження. Про це написав голова КМВА Сергія Попко.

"Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. І впроваджені заходи - такі як комендантська година чи заборона проїзду Південним мостом залишаються важливими обмеженнями задля безпекової ситуації в столиці", - написав він.

За його словами, переважна більшість киян сумлінно дотримується правил. Тому відео в соцмережах, де хтось роз’їжджає під час комендантської години, безумовно викликають обурення. Він зазначив, що це є порушенням правил.

Він нагадав головні правові нюанси встановлених обмежень:

Перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст. Ні вдень, ні вночі. Право проїзду мають виключно військові та інші представники сил оборони; транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста; великовантажні автомобілі; Перепустки на комендантську годину видаються чітко на конкретне авто і конкретного водія/водіїв. В документі зазначено марку, колір, номера машини, дані водія, який має право кермувати, кому належить це авто та хто видав перепустку. Кожна перепустка має захист і свій унікальний номер; Видавати перепустки на комендантську годину по Києву та області має право: КМВА, Київська ОВА, КМДА, військова служба правопорядку. Тому в кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати - чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо так - то хто і на яких підставах її видав. Дані в перепустці всі чітко вказані.

Попко вказав, що контроль за дотриманням правил використання перепусток здійснює поліція на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки, або використані із порушеннями - вилучаються.

Так, тільки за останні декілька місяців було вилучено понад півтори тисячі таких документів.