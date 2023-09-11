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Кабінет Міністрів очікує зростання ВВП України цього року на рівні 3-4% та відзначає покращення ситуації в промисловості.

Про це повідомила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко на на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає Укрінформ.

"Зростання ВВП буде на рівні 4%. Скептики говорять, що зростання складе приблизно 3%. В основних галузях промисловості бачимо покращення. Урожай зерна складе близько 50 мільйонів тонн. Маємо певні проблеми з експортом, але я думаю, що ситуація покращиться за рахунок альтернативних маршрутів", – зазначила віцепрем'єрка.

Свириденко додала, що уряд працює над вирішенням проблем експорту спільно з західними партнерами і фінансовими інституціями.

Ринок праці в Україні має структурні проблеми і близько 5 мільйонів українців залишаються за кордоном.

"Безробітні не мають тих навичок, яких потребує ринок праці, тому в цьому та наступному році ми зосередимося на питаннях підготовки і перепідготовки, оскільки забезпечити відновлення і відбудову України без цього буде неможливо", – додала Свириденко.

За словами віцепрем’єрки, двома нагальними кроками, необхідними для ефективної відбудови України є підтримка місцевого бізнесу і страхування ризиків.

"Ми в уряді повинні зосередитися на двох речах. Підтримка місцевого бізнесу, який є платником податків, що дозволить йому платити заробітну плату працівникам, а нам виплачувати грошове забезпечення військовим. А також страхування. 

Уряд очікує, що парламент проголосує поправки й зміни до законодавства, що дозволить українським агенціям страхувати як українські, так і іноземні компанії, які будуть залучені до відновлення України", – резюмувала Свириденко.
ForUm

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