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Міський голова Києва Віталій Кличко видав доручення про заборону проведення масових заходів на День незалежності та День державного прапора.

Про це він написав у Telegram

"Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", - йдеться в повідомлені. 

Також Кличко зобов’язав керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС   посилити заходи безпеки у місті.  

Громадян закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
ForUm

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