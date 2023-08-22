Міський голова Києва Віталій Кличко видав доручення про заборону проведення масових заходів на День незалежності та День державного прапора.

Про це він написав у Telegram.

"Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", - йдеться в повідомлені.

Також Кличко зобов’язав керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС посилити заходи безпеки у місті.

Громадян закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.