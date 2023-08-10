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Київська міська державна адміністрація (КМДА) у серпні планує провести тренування щодо стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Такі штабні тренування допоможуть ретельніше відпрацювати різні варіанти розвитку подій під час опалювального сезону, зокрема, і з найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у разі пошкодження об'єктів інфраструктури", - повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Пантелеєва.

За його словами, наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв. Як зазначив Пантелеєв, торік одним із ключових питань було забезпечення генераторами пунктів обігріву. "Майно та обладнання, яким їх оснастили торік, зберігається в порядку і буде швидко розгорнуто".

За словами Пантелеєва, наразі щотижня проводяться перевірки готовності різних об'єктів та обладнання до зими, зокрема пунктів обігріву та укриття, вже перевірено Оболонський та Голосіївський райони.

"На сьогодні дві третини робіт уже виконали. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт і ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити", - зазначає Пантелеєв.
ForUm

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