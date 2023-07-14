також у роздiлiСтолиця
Стало відомо, навіщо столична влада купує пісок для закритих пляжів 84
Стало відомо, який відсоток укриттів визнали придатними в Києві 30
Призначений новий керівник патрульної поліції Києва 47
В Києві будуть довше продавати алкоголь 31
Киянам повернули воду. Зі світлом поки проблеми 40
Проезд в общественном транспорте столицы снова стал платным 113
У Києві демонтували символ «возз'єднання України і Росії» 138
У Києві відновлюється рух поїздів метро до станції «Лісова» 87
У Києві обстежують будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів 76
У Києві скоротили комендантську годину 42
Не «Мінська», а «Варшавська»: Кличко за перейменування станцій метро з «недружніми» назвами 46
Київ не підвищуватиме тарифи на гарячу воду до 31 травня 38
В Києві почали ремонтувати дороги 35
Пентагон: рф може знову вдарити по Києву 66
Кличко пояснив, чому ще зарано масово повертатися до Києва 82
У Києві затримали росіян, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України 45
Окупанти пошкодили 20% логістичної нерухомості під Києвом 120
В столиці відкрили рух Південним мостом 41

Депутати Київської міської ради затвердили зміни до Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки та спрямували 61 млн грн на будівництво, реконструкцію та реставрацію споруд цивільного захисту, розташованих у закладах освіти Києва, повідомляє Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації в четвер.

У змінах до Програми враховано перерозподіл бюджетних коштів за головним розпорядником розміром 50 млн грн, щоб спрямувати їх на облаштування укриттів у навчальних закладах. Для цього з бюджету Києва додатково спрямовується 11 млн грн. Крім того, 23,1 млн грн буде спрямовано на будівництво укриттів на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату та Дарницького дитячого будинку-інтернату.

Також у березні 2023 року на капітальні ремонти у спорудах цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти коштом субвенції з державного бюджету та відповідним співфінансуванням із бюджету столиці спрямували 116 млн грн.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11