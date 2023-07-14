Депутати Київської міської ради затвердили зміни до Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки та спрямували 61 млн грн на будівництво, реконструкцію та реставрацію споруд цивільного захисту, розташованих у закладах освіти Києва, повідомляє Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації в четвер.

У змінах до Програми враховано перерозподіл бюджетних коштів за головним розпорядником розміром 50 млн грн, щоб спрямувати їх на облаштування укриттів у навчальних закладах. Для цього з бюджету Києва додатково спрямовується 11 млн грн. Крім того, 23,1 млн грн буде спрямовано на будівництво укриттів на території Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату та Дарницького дитячого будинку-інтернату.

Також у березні 2023 року на капітальні ремонти у спорудах цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти коштом субвенції з державного бюджету та відповідним співфінансуванням із бюджету столиці спрямували 116 млн грн.