Рекордно високу температуру повітря зафіксовано минулого тижня в усьому світі, такі попередні дані повідомила в понеділок Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

"Він (тиждень) послідував за найспекотнішим червнем за всю історію з безпрецедентною температурою поверхні моря і рекордно маленькою площею антарктичного морського льоду", - йдеться в релізі, розміщеному на сайті ВМО.

Згідно з попередніми даними, середня глобальна температура 7 липня становила 17,24 градусів за Цельсієм. Це на 0,3 градуса за Цельсієм вище за попередній рекорд, встановлений 16 серпня 2016 року, того року Ель-Ніньо (природний феномен, що сильно впливає на клімат у низці світових регіонів – ІФ-У) був особливо активним. Дані повторного аналізу поки що не отримали підтвердження.

За даними директора відділу кліматичної інформації ВМО Крістофера Г'юїтта, очікується, що Ель-Ніньо "ще більше підживить спеку і на суші, і в океанах та призведе до більш екстремальних температур і морських теплових хвиль".

"Ми можемо очікувати, що в міру розвитку Ель-Ніньо буде більше температурних рекордів, вплив цього явища триватиме до 2024 року", - сказав він, назвавши такий сценарій "тривожними новинами для планети".

Наголошується, що рекордно високі температури повітря на суходолі та в океані можуть чинити "потенційно руйнівний вплив на екосистеми та довкілля". У ВМО зазначають, що такі явища - наслідок змін клімату, спричинених діяльністю людини.